Кокорин рассказал, как пытался связаться с Паком после конфликта

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, как пытался связаться с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком после конфликта между ними в кафе «Кофемания».
Кокорин рассказал, как пытался связаться с Паком после конфликта
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«У меня всё есть в телефоне. Перед тем, как попасть сюда, я нашёл ваш (обращение к Паку. — RT) телефон и пытался дозвониться. Вы не отвечали. Я написал, что это я и хочу поговорить, но вы так и не ответили», — сказал Кокорин в суде.

До этого Пак ответил отрицательно на вопрос судьи, применялись ли подсудимыми какие-либо действия в ходе следствия для примирения с ним.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 

Ранее Кокорин извинился перед Паком и выразил готовность возместить ущерб.

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