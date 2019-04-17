Кокорин рассказал, как пытался связаться с Паком после конфликта
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«У меня всё есть в телефоне. Перед тем, как попасть сюда, я нашёл ваш (обращение к Паку. — RT) телефон и пытался дозвониться. Вы не отвечали. Я написал, что это я и хочу поговорить, но вы так и не ответили», — сказал Кокорин в суде.
До этого Пак ответил отрицательно на вопрос судьи, применялись ли подсудимыми какие-либо действия в ходе следствия для примирения с ним.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.
Ранее Кокорин извинился перед Паком и выразил готовность возместить ущерб.