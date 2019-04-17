Кокорин извинился перед Паком и выразил готовность возместить ущерб

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы принёс извинения главе департамента Министерства промышленности и торговли Денису Паку, с которым у него ранее произошёл конфликт.

«В первую очередь хочу повторно извиниться. Готов возместить весь ущерб, если потребуется. И, если есть возможность, хотел бы примириться с вами. Столько времени прошло. Я думаю, мы должны понять друг друга», — сказал Кокорин.

Его брат Кирилл также попросил прощения у потерпевшего.

«Наверное, можно было сделать всё по-другому и отреагировать по-другому», — отметил Кокорин-младший.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак ответил, считает ли оскорблением сравнение с корейским певцом PSY.