Избитый Мамаевым и Кокориным чиновник ответил, считает ли оскорблением сравнение с корейским певцом PSY

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак ответил, считает ли он оскорблением в свой адрес сравнение с корейским певцом PSY. Строчкой из его песни, по словам Пака, к нему обращались футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также друг компании Александр Протасовицкий.

«Сравнение с каким-то героем не считаю оскорблением. Но общую коннотацию и интонацию, с которой произносились слова, считаю оскорбительными», — сказал чиновник.

Он также ответил, всегда ли принимает на свой счёт разговоры об азиатах.

«Это зависит от большого количества факторов. Дать эмоциональную оценку событию можно только с учётом этого», — добавил Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак выразил мнение, что наказание Кокорину и Мамаеву должно быть назначено на усмотрение суда.