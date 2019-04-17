Избитый Мамаевым и Кокориным чиновник ответил, считает ли оскорблением сравнение с корейским певцом PSY
- РИА Новости
«Сравнение с каким-то героем не считаю оскорблением. Но общую коннотацию и интонацию, с которой произносились слова, считаю оскорбительными», — сказал чиновник.
Он также ответил, всегда ли принимает на свой счёт разговоры об азиатах.
«Это зависит от большого количества факторов. Дать эмоциональную оценку событию можно только с учётом этого», — добавил Пак.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.
Ранее Пак выразил мнение, что наказание Кокорину и Мамаеву должно быть назначено на усмотрение суда.