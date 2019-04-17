Пак о наказании Кокорина и Мамаева: пусть будет на усмотрение суда

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак ответил в суде на вопрос, какое наказание он хотел бы для футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также Александра Протасовицкого.

«Наказание пусть будет на усмотрение суда», — сказал чиновник.

Он также рассказал, будет ли заявлять какие-либо исковые требования.

«Я прекрасно понимаю, что у меня есть такое право. Но в настоящий момент не буду им пользоваться», — добавил Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак заявил, что не помнит действий Мамаева во время конфликта в кафе.