Пак о наказании Кокорина и Мамаева: пусть будет на усмотрение суда
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«Наказание пусть будет на усмотрение суда», — сказал чиновник.
Он также рассказал, будет ли заявлять какие-либо исковые требования.
«Я прекрасно понимаю, что у меня есть такое право. Но в настоящий момент не буду им пользоваться», — добавил Пак.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.
Ранее Пак заявил, что не помнит действий Мамаева во время конфликта в кафе.