Пак заявил, что не помнит действий Мамаева во время конфликта в кафе

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак рассказал, что во время его конфликта с Александром Кокориным в кафе делал футболист Павел Мамаев.

«Мамаев был где-то напротив меня. Я не помню, смотрел ли он в мою сторону и исходили ли конкретно от него какие-то фразы до эпизода со стулом. Выкрики шли в целом от компании, я их не персонифицировал», — заявил чиновник в суде.

Пак добавил, что чувствовал исходящую от Мамаева «агрессию во взгляде, жестах и тоне высказываний».

«В случае Мамаева речь идёт о грубом нарушении норм. Не помню, чтобы он мне угрожал», — отметил пострадавший.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак рассказал о травмах, полученных в ходе конфликта с Кокориным и Мамаевым.