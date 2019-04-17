Пак рассказал о травмах, полученных в ходе конфликта с Кокориным и Мамаевым
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«Я попросил сотрудников «Кофемании» вызвать полицию. Те приехали и предложили последовать в Пресненское ОВД. Я написал заявление, после чего обратился за медицинской помощью, где мне диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, скол эмали передних зубов и сотрясение мозга», — сказал чиновник.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.
Ранее Пак опроверг информацию о примирении с Кокориным и Мамаевым.