Пак опроверг информацию о примирении с Кокориным и Мамаевым

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак опроверг информацию, согласно которой он помирился с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, когда компания друзей спортсменов уходила из кафе.

«В СМИ звучало, что было примирение. Никакого примирения не было. В таком случае компания бы не вела себя так, уходя из заведения», — сказал Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак рассказал, как Кокорин и Мамаев избивали Гайсина.