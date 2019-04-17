Пак рассказал, как Кокорин и Мамаев избивали Гайсина

Глава департамента Министерства промышленности и торговли Денис Пак рассказал, как футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избивали гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

«Минут через пять (после первой драки. — RT) подошёл Гайсин. Он спросил, что происходит, каким-то образом пытался оттеснить людей, которые на меня напали. Я видел, как господин Мамаев нанёс удар в лицо Гайсину. Он не вёл себя агрессивно, пытался успокоить», — заявил Пак в ходе заседания суда.

Чиновник также рассказал, что затем в драку с Гайсиным вступили Александр Протасовицкий и Александр Кокорин.

«Протасовицкий попытался произвести удушающий приём. В целом компания была агрессивной. Как я помню, Кокорин тоже наносил удары. Когда они уходили, его брат Кирилл повернулся ко мне, повторил, что я китаец, и нецензурно выразился. Таким образом, градус агрессии снижен не был», — добавил Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак опроверг использование нецензурных слов в адрес Кокорина и Мамаева.