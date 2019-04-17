Пак опроверг использование нецензурных слов в адрес Кокорина и Мамаева

Глава одного из департаментов Министерства промышленности и торговли Денис Пак заявил, что не использовал нецензурных слов в адрес футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Я не выражал никакой агрессии. Я пытался успокоить и утихомирить компанию», — заявил Пак в суде.

На вопрос прокурора, употреблял ли он нецензурные выражения в адрес футболистов и их друзей, чиновник ответил отрицательно.

«Я сказал, что они ведут себя по-хамски, что они хамло», — добавил Пак.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября.

Ранее Пак рассказал об избиении Кокориным и его братом.