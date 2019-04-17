Изучение видеоматериалов и новые показания свидетелей: как прошёл пятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. В ходе восьмичасового рабочего дня в зале заседаний допросили ещё четверых свидетелей, а также просмотрели видеоматериалы, которые вызвали резкие споры между сторонами обвинения и защиты.

«Честно говоря, жалко ребят»

Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого. Первым свидетелем, который предстал в зале суда, стал электрик «Кофемании» Александр Вилюнов. Мужчина подтвердил факт шумного поведения компании, в которой находились Кокорины и Мамаев, и признался, что самого конфликта не видел. Однако он предоставил суду некоторую информацию по поводу стула, которым, согласно данным следствия, Александр Кокорин нанёс побои чиновнику Денису Паку.

Так, по словам Вилюнова, после конфликта в кафе один из менеджеров передала ему для ремонта стул. При этом девушка акцентировала внимание на том, что именно этот стул, возможно, имеет отношение к произошедшему ранее инциденту.

«У него была вырвана спинка. Она висела на одном саморезе. Я отнёс его к себе в мастерскую. Как можно понять, что это именно тот стул? Никак. Никаких следов на нём не было. Он просто был повреждён», — рассказал работник кафе.

При этом электрик не смог назвать точную дату и время передачи ему стула. По его словам, мебель отдали ему для ремонта или непосредственно в день конфликта, или спустя сутки после него. Однако факт изъятия стула для проведения экспертизы свидетель подтвердил.

«На следующий день приходил сотрудник полиции, я показал ему стул. Но уверенности, что это тот самый стул, у меня нет. У нас таких много. При мне они не заполняли никаких документов, но и я не отвечаю за имущество», — рассказал сотрудник «Кофемании».

Ответил свидетель и на вопросы самих подсудимых. Например, Мамаев обратился к электрику с просьбой рассказать, при каких обстоятельствах он впервые увидел компанию подсудимых, на что получил следующий ответ: «Накануне вечером смотрел матч «Зенит» — «Краснодар», а тут утро — и вы уже здесь! Честно говоря, я удивился, как быстро вы тут оказались», — признался свидетель.

Покинув зал суда, Вилюнов и вовсе признался, что является поклонником футбола.

«Я вообще-то болельщик. Болею за одну команду. Какую? Не хочу называть. Мне, честно говоря, жалко ребят. Какое наказание они заслужили? Всё на совести правоохранителей», — заявил журналистам свидетель.

«Тётя, ну что ты смотришь?»

Вторым свидетелем стала посетительница «Кофемании» реставратор Екатерина Навроцкая.

По словам женщины, 8 октября 2018-го в вышеуказанном кафе она договорилась о совместном завтраке с подругой.

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Расположение столика Навроцкой, который впоследствии занял пострадавший Пак, позволило ей наблюдать за компанией на протяжении некоторого времени, однако позже женщина обратилась к персоналу заведения с просьбой предоставить ей другое место.

«Они очень громко разговаривали. На всё кафе. Самое вызывающее поведение было у девушек. Вели себя неподобающе для публичных мест. Одна из них делала непристойные жесты. Я только потом узнала, что это футболисты. Вначале подумала, что это какая-то компания из 1990-х», — заявила во время допроса свидетельница.

«Безусловно, недостаток воспитания ощущался. Вряд ли это было спланировано. Не думаю, что кто-то специально стал бы эпатировать публику», — заявила Навроцкая.

В ходе работы стороны обвинения стали также известны подробности непродолжительного контакта между очевидцем и компанией подсудимых. Женщина призналась, что молодые люди сделали ей замечание, когда поймали на себе её взгляд.

«Я читала книгу, смотрела, конечно, на них, было интересно. Кто-то из компании бросил в мой адрес: «Тётя, ну что ты смотришь?» — рассказала свидетель. При этом адвокат обвиняемых обратил внимание, что раньше в показаниях свидетеля этой фразы не было. Навроцкая объяснила это тем, что вспомнила её только теперь.

При этом женщина призналась, что не видела момента начала конфликта с Паком, поскольку пересела за другой столик.

Сторона защиты Кокориных, Мамаева и Протасовицкого обратила внимание суда на то, что, по её мнению, предварительное следствие проводилось с рядом процессуальных нарушений. В частности, речь пошла о процедуре допросов. По мнению адвокатов, очевидцы не рассказывали о произошедшем, а лишь комментировали увиденное на видеозаписи.

«Следователь показывал видео и задавал вопросы. Спрашивал, что я делала в тот или иной момент», — рассказала женщина о ходе своего допроса.

Кроме того, защитники задали вопрос относительно самого появления Навроцкой в качестве свидетеля. Женщина пояснила, что о её причастности к произошедшему сообщила мама — она позвонила на ТВ, сказала, что её дочь стала очевидцем конфликта. После журналисты сообщили Екатерине, что её ищет следователь, рассказала свидетель.

Вопросов у подсудимых к Навроцкой не возникло, однако Александр Кокорин, когда женщина выходила из зала заседаний, обратился к ней с репликой: «Маме привет!», чем вызвал негативную реакцию со стороны как самой свидетельницы, так и прокурора Светланы Тарасовой.

«Спросил, ведётся ли видеонаблюдение»

После непродолжительного перерыва суд перешёл к допросу свидетелей по эпизоду у стриптиз-клуба «Эгоист».

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Первым из очевидцев событий, которые произошли на парковке возле бара, выслушали охранника Андрея Козлова.

Он рассказал, что Кокорин и Мамаев были знакомы ему раньше. По его словам, оба футболиста были частыми гостями заведения.

Далее охранник восстановил последовательность событий.

«Мне показалось, что тот человек (Соловчук. — RT) первым кого-то ударил. Потом началась потасовка, они все хаотично бегали и прыгали. Кажется, всё произошло спонтанно. Сначала они будто играли, а потом стали проявлять агрессию. Водитель начал первым, а компания принялась спрашивать: «Почему и зачем ты так сказал?» — вспоминает охранник.

Козлов отметил, что, по его мнению, первый удар в драке нанёс не Мамаев, как утверждает гособвинитель, а потерпевший Соловчук.

«Я же знаю, что такое удар. Они стояли спиной. Удара я не видел, но видел резкое движение со стороны водителя. Правда, там всё резко было. Сделал такой вывод, потому что из клуба компания выходила на позитиве, а затем пошли эти вопросы к потерпевшему о причинах оскорблений с его стороны», — признался очевидец событий.

Однако в первоначальных показаниях свидетеля, которые после удовлетворения ходатайства судьи зачитала прокурор, Козлов отмечал агрессивное поведение со стороны всей компании в целом и Мамаева в частности. При этом охранник всё равно называл инициатором конфликта Соловчука. Сторона защиты вновь заявила, что первоначальные показания свидетелей давались на основании видеозаписей, а не личных впечатлений.

После Козлова в зале заседаний появился ещё один охранник «Эгоиста» Андрей Кустов. В отличие от коллеги он не видел всех подробностей конфликта, но рассказал суду, что после драки Мамаев интересовался у него о видеонаблюдении возле здания.

«Он спросил у меня: «У вас тут видеозапись ведётся?» Спросил, есть ли доступ у меня к этим файлам. Я ответил, что нет», — поделился воспоминаниями Кустов.

Просмотр видео

Кустов стал последним заявленным на вторник свидетелем, однако прокурор Тарасова выдвинула ходатайство о просмотре видеофайлов, приобщённых к делу.

Несмотря на то что сторона защиты изначально выступала с просьбой начать судебный процесс именно с этого, адвокаты выразили протест против подобных действий.

«Ваша честь! Мы не против, но не в конце рабочего дня! Этот процесс требует полной концентрации!» — обратились к судье защитники.

Тем не менее суд приступил к просмотру видеофрагментов. Специально для этого в зал заседаний принесли большой экран, изображение с которого было доступно лишь судье, защитникам, прокурорам и самим подсудимым. Журналисты и родные футболистов слышали только звуковое сопровождение происходящего.

Первым для просмотра было предоставлено видео драки возле «Эгоиста».

Уже эпизод начала конфликта вызвал бурное обсуждение между сторонами защиты и обвинения. Прокурор Тарасова в замедленном режиме продемонстрировала момент первого удара, утверждая, что его нанёс Мамаев. Адвокаты были категорически против.

«Ваша честь! Это же рука Соловчука! Посмотрите, как отлетает голова Мамаева! Он ударил первым!» — протестовали защитники.

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Незапланированные прения сторон прервала судья Елена Абрамова.

«Уважаемые участники, давайте не будем превращать процесс в балаган! Каждый видит то, что он считает необходимым», — обратилась к участникам процесса судья.

После журналисты, не имеющие возможности увидеть происходящее на экране, услышали звуки ударов по машине и нецензурные диалоги между участниками конфликта. В том числе и последнюю реплику от компании Кокорина и Мамаевых.

«Я переписал твои номера», — обратился к Соловчуку неустановленный участник конфликта.

Прокурор Тарасова, как и ранее сам потерпевший, указала на то, что произнёс эту фразу Александр Кокорин. Однако защитники голос нападающего «Зенита» не узнали.

«Это Григорян! Свидетель. Или, по-вашему, Кокорин заговорил с акцентом?» — обратилась к прокурору адвокат форварда Татьяна Стукалова.

После просмотра эпизода возле «Эгоиста» прокурор перешла к демонстрации видео из «Кофемании».

«Кокорин-младший кладёт ноги на стол! Мамаев кидает куртку за соседний стол», — комментировала происходящее на экране Тарасова.

«Но тут нет даже признаков мелкого хулиганства! Видно, что они никому не мешают», — протестовали адвокаты.

Особое внимание Тарасова уделила поведению Екатерины Бобковой, которая проходит в деле как свидетель. Она сидела на коленях у Кокорина и, по словам прокурора, имитировала половой акт.

На колени к Кокорину присаживался и другой свидетель — Геннадий Куропаткин.

«Вот Куропаткин садится Кокорину на колени. Больные колени», — отметила прокурор.

Замечание относительно травмы без промедления эмоционально прокомментировал сам нападающий «Зенита».

«У меня был ежедневный тренировочный процесс! Вы покажите, как мы сговаривались», — обратился к гособвинителю Кокорин.

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Споры сторон продолжились и во время просмотра момента с ударом Дениса Пака.

Гособвинитель настаивала на том, что удар пришёлся в голову потерпевшего. Защита же акцентировала внимание на том, что было задето лишь плечо. Обсуждение получилось настолько эмоциональным, что судье пришлось вынести обеим сторонам предупреждение.

После заседания адвокаты и родные подсудимых заявили, что хотели бы, чтобы с видеоматериалами ознакомились не только участники, но и слушатели процесса.

«Когда видеодоказательства будем представлять мы, постараемся сделать всё, чтобы и журналисты смогли посмотреть и составить своё мнение о произошедшем», — сказал репортёрам защитник Мамаева Игорь Бушманов.

Следующее заседание по делу Кокориных, Мамаева и Протасовицкого состоится в среду, 17 апреля. Рано утром того же дня Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов с просьбой изменить меру пресечения для фигурантов дела на домашний арест.