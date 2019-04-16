Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
- РИА Новости
«Я вообще-то болельщик. Болею за одну команду. Какую? Не хочу называть. Мне, честно говоря, жалко ребят, всё на совести правоохранителей», — заявил Вилюнов.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что врачи «Зенита» не посещали Кокорина в СИЗО.