Врачи «Зенита» не посещали Кокорина в СИЗО

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К арестованному футболисту «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся в СИЗО «Бутырка», до сих пор не пустили клубных врачей, которые должны осмотреть его травмированное колено.
Врачи «Зенита» не посещали Кокорина в СИЗО
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Кокорин говорит, что к нему до сих пор не пустили врачей. В целом на условия содержания он не жалуется», — цитирует РИА Новости ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Во время нахождения в СИЗО Кокорин жаловался на боли в колене, однако в СИЗО нет соответствующих врачей, которые могли бы осмотреть футболиста. Тренер «Зенита» Сергей Семак заявлял, что клубным врачам разрешили посетить заключённого и осмотр должен состояться в ближайшее время.

Александр Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым, братом Кириллом и играющим в любительской лиге Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы 8 октября 2018 года. От рук компании пострадали несколько людей, в частности глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Ранее в сети появилось видео, на котором фанаты «Анжи» выразили поддержку Кокорину.

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