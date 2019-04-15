В сети появилось видео, на котором фанаты «Анжи» выразили поддержку Кокорину

В сети появился видеоролик, на котором болельщики махачкалинского «Анжи» выразили поддержку пребывающему в СИЗО футболисту петербургского «Зенита» Александру Кокорину.

Ролик опубликовал полузащитник минского «Динамо» Алан Чочиев в своём Instagram.

На нём фанаты «Анжи» скандируют имя Кокорина во время матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:5).

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что сторона обвинения обеспечит явку Пака в суд.