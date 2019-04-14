Адвокат Бушманов: сторона обвинения обеспечит явку Пака в суд

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Игорь Бушманов, представляющий в суде интересы Павла Мамаева, заявил, что по закону суд обязан допросить потерпевшего Дениса Пака, а сторона обвинения — доставить его на заседание.
Адвокат Бушманов: сторона обвинения обеспечит явку Пака в суд
  • РИА Новости

«Закон обязывает допросить потерпевшего и выяснить его процессуальную позицию по делу. Полагаю, что если Пак не болеет и не находится в длительной командировке, сторона обвинения обеспечит его явку в суд», — заявил адвокат в беседе с корреспондентом RT.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев обвиняются в серии потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года. В частности, от рук игроков пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак.

Ранее сообщалось, что адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи.

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