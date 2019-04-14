Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи

Короткая ссылка
Адвокат Игорь Бушманов рассказал о шансах на изменение меры пресечения футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые находятся в СИЗО «Бутырка» за несколько потасовок в центре Москвы.
Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи
  • РИА Новости

«Ранее суд формально отнёсся к вопросу о мере пресечения. Но факты того, что мы уже прошли определённый рубеж судопроизводства, а сторона обвинения провела треть своей работы, могут повлиять на решение вопроса. В своей апелляции мы ссылались на моменты начала судебного процесса, на то, что обстоятельства, которые учитывались судами ранее, существенным образом изменились. В данный момент даже предположения о том, что подсудимые повлияют на судопроизводство или попытаются скрыться, граничат с фантастикой», — заявил адвокат корреспонденту RT.

Также Игорь Бушманов выразил надежду, что суд учтёт фактор ежедневных заседаний, которые негативно влияют на здоровье подсудимых и ощутимо сказываются на состоянии Александра Кокорина.

Ранее адвокат Мамаева рассказал, как суды отразились на состоянии футболистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить