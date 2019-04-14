Адвокат Мамаева рассказал о шансах на освобождение футболистов из-под стражи

Адвокат Игорь Бушманов рассказал о шансах на изменение меры пресечения футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые находятся в СИЗО «Бутырка» за несколько потасовок в центре Москвы.

«Ранее суд формально отнёсся к вопросу о мере пресечения. Но факты того, что мы уже прошли определённый рубеж судопроизводства, а сторона обвинения провела треть своей работы, могут повлиять на решение вопроса. В своей апелляции мы ссылались на моменты начала судебного процесса, на то, что обстоятельства, которые учитывались судами ранее, существенным образом изменились. В данный момент даже предположения о том, что подсудимые повлияют на судопроизводство или попытаются скрыться, граничат с фантастикой», — заявил адвокат корреспонденту RT.

Также Игорь Бушманов выразил надежду, что суд учтёт фактор ежедневных заседаний, которые негативно влияют на здоровье подсудимых и ощутимо сказываются на состоянии Александра Кокорина.

Ранее адвокат Мамаева рассказал, как суды отразились на состоянии футболистов.