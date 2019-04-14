Адвокат Мамаева рассказал, как суды отразились на состоянии футболистов

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Игорь Бушманов, представляющий в суде интересы футболиста Павла Мамаева, заявил, что ежедневные заседания суда накладывают отпечаток на психоэмоциональное состояние его подзащитного и Александра Кокорина, однако игроки готовы к этим тяготам, чтобы получить окончательное решение по делу.
Адвокат Мамаева рассказал, как суды отразились на состоянии футболистов
  • РИА Новости

«Безусловно, ежедневные заседания создают определённый дискомфорт. Основные сложности связаны с длительной транспортировкой через другие суды и СИЗО столицы. Ожидать начала своего процесса им приходится очень долго, то же самое и с путём обратно. Конечно же, это накладывает определённый отпечаток на психоэмоциональное состояние всех подсудимых», — заявил Бушманов в беседе с корреспондентом RT.

Также адвокат добавил, что сторона защиты готова к ежедневной работе ради быстрейшего установления истины и получения решения по данному делу.

Ранее сообщалось, как прошла первая неделя суда над Кокориным и Мамаевым.

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