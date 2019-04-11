«Доказательства вины превратились в ничто»: о чём говорили адвокаты после второго заседания по делу Кокорина и Мамаева

Опрос двух новых свидетелей по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева «превратил доказательства вины футболистов в ничто», считает адвокат нападающего «Зенита» Андрей Ромашов. В свою очередь юрист, представляющий интересы полузащитника «Краснодара», Игорь Бушманов заявил, что обвиняемые настроены позитивно. А другой адвокат Кокорина, Татьяна Стукалова, отметила, что спортсмены верят в торжество справедливости.

Двое свидетелей и счета обвиняемых

Второй день слушаний по существу дела Александра Кокорина и Павла Мамаева получился достаточно насыщенным. В ходе заседания были допрошены два свидетеля, а также приведены данные из приложенных к делу документов, в том числе счета из бара «Эгоист» и кафе «Кофемания», в которых отдыхали футболисты.

В качестве свидетелей на этот раз выступили друг спортсменов Геннадий Куропаткин, который был непосредственным участником конфликтов с водителем Виталием Соловчуком, а также с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным, и бариста «Кофемании» Андрей Андрацкин.

Куропаткин в целом выступил на стороне обвиняемых и заявил, что водитель сам спровоцировал драку с компанией. Также молодой человек подчеркнул, что в «Кофемании» стороны примирились и Паку с Гайсиным они принесли извинения.

Помимо этого, Куропаткин заявил, что при допросе на него оказывалось давление и он провёл без еды 16 часов.

А Андрацкин, напротив, выставил футболистов и их друзей не в лучшем свете, назвав их поведение в заведении неадекватным. Свидетель отметил, что молодые люди сами провоцировали конфликт и всячески задирали других посетителей.

Кроме того, в ходе заседания были представлены чеки в общей сложности на 388 тысяч рублей (123 410 и 8000 рублей из «Эгоиста» и 264 790 рублей из «Кофемании»), которые компания потратила в ту ночь.

«Подтверждают позицию защиты»

Заседание вновь затянулось на весь день, но после него адвокаты обвиняемых пребывали в хорошем настроении. В частности, защищающий интересы Мамаева Игорь Бушманов заявил, что все показания на слушаниях были на руку его подзащитному.

«Сегодня мы заслушали двух свидетелей, вчера — трёх. Большинство свидетелей указывают на те или иные обстоятельства, которые лишь подтверждают позицию защиты. Во-первых, не было никакого сговора и всё происходило хаотично. Во-вторых, два свидетеля указывают на факт психологического давления в ходе допросов», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

А рассказ Андрацкина юрист назвал «сумбурным». При этом адвокат Кокорина Андрей Ромашов в ходе допроса бариста попросил раскрыть показания «из-за разночтений с показаниями на суде», и данное ходатайство было удовлетворено.

«Данные в ходе следствия показания абсолютно противоречат сегодняшним. По ним невозможно построить достоверные выводы, для процесса доказывания они, на мой взгляд, никакой процессуальной роли не играют», — добавил Бушманов.

Также адвокат отметил, что сами обвиняемые настроены позитивно и надеются на положительный исход по делу.

«Безусловно, присутствует усталость, но, учитывая, что они долгое время находятся под стражей, это ничто по сравнению с тем, что происходило на предыдущем этапе. Они настроены приезжать в суд, участвовать в исследовании доказательств и подойти к финальной точке. Также, безусловно, эмоционально их поддерживает присутствие жён. Это положительно влияет на любого человека», — подытожил Бушманов.

«Ребята стремятся к тому, чтобы справедливость восторжествовала»

С Бушмановым солидарна и адвокат Кокорина Татьяна Стукалова, которая перед началом заседания упрекнула одного из журналистов в излишне ироничном описании событий и напомнила ему о существовании кармы.

«Ребята активно участвуют, задают вопросы. Они стремятся к тому, чтобы справедливость восторжествовала и настал момент истины. Какие они давали показания вначале, на том и стоят, это наглядно видно из судебного процесса. Только 213-я статья («Хулиганство». — RT) позволила удержать их под стражей. 17 апреля будет слушаться жалоба о мере пресечения», — заявила Стукалова.

Её коллега Ромашов также подчеркнул, что доказательства вины футболистов фактически сыграли им на руку.

«По поводу сегодняшнего слушания двух мнений быть не может. Доказательства, которые хотели представить как доказательства вины, обратились в ничто. Они уже являются доказательствами невиновности. Все свидетели показывают позицию наших доверителей. Подтверждается, что их оскорбляли и что на почве этих оскорблений происходил сам конфликт», — объяснил юрист.

При этом Ромашов не стал отрицать, что обвиняемые должны понести адекватное наказание за свои поступки.

«Никто не отрицает вину в нанесении побоев. Все просто настаивают на истине, что не было хулиганских пробуждений. А если не было хулиганских побуждений — значит, содержание под стражей незаконно. В суде же идёт не доказательство вины подсудимых, а доказывание их невиновности», — добавил Ромашов.