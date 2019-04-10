Адвокат Кокорина недовольна работой СМИ
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«Вообще, всегда не нравится вас читать. Может, подумаете о своей карме? У вас же тоже есть карма. У Пака уже отец умер», — заявила Стукалова представителям прессы.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Среди пострадавших оказались чиновники Минпромторга Сергей Гайсин и Денис Пак.
Ранее сообщалось, что свидетель подтвердил факт примирения Пака с футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе.