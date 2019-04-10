Свидетель подтвердил факт примирения Пака с футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе

Геннадий Куропаткин подтвердил показания предыдущих свидетелей по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева относительно примирения футболистов с чиновником Денисом Паком в кафе после инцидента.

«Саша Протасовицкий извинился, мы хотели уходить, а он дерзить начал. Я думал, что он мастер спорта, изобьёт нас сейчас. Мы примирились после конфликта, спокойно стояли, разговаривали. Он также извинился за то, что так нас назвал. Затем расстались на том, что претензий друг к другу никто не имеет», — заявил свидетель в зале суда.

При этом Куропаткин добавил, что не видел, как Пак и Кокорин жали друг другу руки.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалоб адвокатов Кокорина и Мамаева.