Свидетель подтвердил факт примирения Пака с футболистами Кокориным и Мамаевым в кафе
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«Саша Протасовицкий извинился, мы хотели уходить, а он дерзить начал. Я думал, что он мастер спорта, изобьёт нас сейчас. Мы примирились после конфликта, спокойно стояли, разговаривали. Он также извинился за то, что так нас назвал. Затем расстались на том, что претензий друг к другу никто не имеет», — заявил свидетель в зале суда.
При этом Куропаткин добавил, что не видел, как Пак и Кокорин жали друг другу руки.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд назначил дату рассмотрения жалоб адвокатов Кокорина и Мамаева.