«Лучше бы слушание было закрытым»: о чём говорили после заседания по делу Кокорина и Мамаева

Судебный процесс над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым напоминает реалити-шоу, заявил бывший игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов. С ним солидарен экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев, посчитавший маловероятным возвращение Кокорина в спорт после освобождения. Министр спорта Павел Колобков пожелал подсудимым скорейшего завершения процесса. О чём говорили в России после начала судебного разбирательства и первых свидетельских показаний — в материале RT.

В Пресненском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев водителю Виталию Соловчуку и чиновникам Денису Паку и Сергею Гайсину. В первый день процесса нападающий «Зенита» и полузащитник «Краснодара» частично признали вину, после чего были заслушаны показания трёх свидетелей.

В течение всего заседания, которое продлилось больше восьми часов, новостные ленты спортивных СМИ пестрели яркими и эмоциональными фразами, которые произносили на допросах свидетели. Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов сравнил происходящее с реалити-шоу и пожалел, что процесс не проходит в закрытом режиме.

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«Первый день суда над Кокориным и Мамаевым — это как шоу «За стеклом»! Свидетели, адвокаты, прокурор… Такое ощущение, что это розыгрыш! И это будет длиться пару месяцев… Лучше бы закрытое слушание было. Пацаны, не знаю, что сказать. Терпения, не сойдите с ума, главное!» — написал главный тренер «Зенита-2» в Twitter.

Бывший игрок и тренер «Спартака» Евгений Ловчев назвал судебный процесс по делу Кокорина и Мамаева показательным.

«Раньше я говорил, что думаю о поведении Кокорина и Мамаева, и от слов своих не отказываюсь. Но то, что происходит сейчас… Мы прекрасно понимаем, что над другими бы так не издевались, как сейчас над ними. Это всё показательный процесс», — отметил Ловчев в Telegram.

Он также предположил, на каком уровне сможет играть Кокорин после освобождения, и оценил решение «Краснодара» разорвать контракт с Мамаевым.

«Главный тренер «Зенита» Сергей Семак верит, что Кокорин может восстановиться и принести пользу клубу, но нужно, чтобы его скорее отпустили. Да, рано или поздно Александр окажется на свободе. Но не думаю, что он сможет играть на том уровне, на каком мог бы.

А что касается Мамаева, то для меня показательна позиция «Краснодара» и владельца клуба Сергея Галицкого, который объяснил, почему клуб разорвал контракт с игроком, когда стало известно, что он натворил. Владелец объяснил, что тысячи воспитанников его академии должны понимать: футболист «Краснодара» — пример для них. А про Мамаева так не скажешь.

Это правильная позиция. Во всяком случае, она понятна мне и людям моего поколения», — заявил Ловчев.

Министр спорта Павел Колобков пожелал футболистам скорейшего окончания судебного разбирательства.

«Когда завершится суд, тогда поговорим. Сейчас только начались заседания, опросы свидетелей, допросы обвиняемых. Ребята много сделали для сборной и своих клубов. Хотелось бы, чтобы всё это быстрее закончилось», — заявил Колобков ТАСС.

Пока шло заседание, некоторые российские футболисты призвали болельщиков выйти на демонстрацию в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов, а также его одноклубники Антон и Алексей Миранчуки распространили в Instagram видео, на котором организатор митинга называет судебный процесс «беспределом».

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«В спорте нет врагов — есть соперники. У наших, российских игроков сейчас трудное время, и я прошу вас не оставаться в стороне, не делать акцент на фанатские цвета и не вступаться за футболистов «Зенита». Я прошу вас встать за российских игроков и на один день объединиться. Ребят хотят за драку посадить на три года, но вы-то, как фанаты, понимаете, что мы все с вами за драки давным-давно бы уже сидели. Ребята понесли наказание. Всё, что происходит сейчас, это уже беспредел», — ролик с такими словами опубликовали в соцсетях российские футболисты.

Известный болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин уверен, что пребывание Кокорина и Мамаева в тюрьме не затянется до Нового года, хотя и не исключает возможного показательного срока в виде пяти лет лишения свободы.

«Думаю, суд будет тянуться минимум до лета. Не бывает скорых разбирательств в таких историях. В любом случае приговор будет обвинительным. Это точно. Ребята уже частично признали свою вину, и здесь возможны два варианта. Либо им дадут условный срок и освободят в зале суда, либо Кокорин с Мамаевым получат реальный срок в два года. И тогда учтут, что в СИЗО день идёт за полтора. Кокорин и Мамаев подадут апелляцию, ещё несколько месяцев пробудут в СИЗО, а потом их освободят, потому что срок подойдёт к концу. Надеюсь, Новый год они встретят дома. Хотя в нашей стране всё может происходить — вдруг ещё влепят по пять лет в качестве показательной меры?» — заявил Шпрыгин в интервью «Спорт-Экспрессу».