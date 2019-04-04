«Они получат тюремный срок»: в РФС не верят в скорое освобождение Кокорина и Мамаева

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не смогут избежать тюремного срока, считает член комитета Российского футбольного союза (РФС) по этике Андрей Созин. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков уверен, что суду стоило освободить футболистов из-под стражи под подписку о невыезде. И Созин, и Колосков при этом полагают, что спортсмены вряд ли смогут возобновить карьеру.

«Для Кокорина и Мамаева это означает закат карьеры»

Продление срока ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на полгода фактически означает конец их карьеры. Такое мнение выразил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин. Он отметил, что заключённым под стражу спортсменам будет очень сложно вернуться на поле.

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— Пресненский районный суд постановил продлить срок ареста Александра Кокорина и Павла Мамаева до 25 сентября. Справедливое решение?

— Мне сложно комментировать действия суда. Я удивился, что срок содержания был продлён. Видимо, для этого есть основания. Как я понимаю, статья «Хулиганство» не предполагает условного наказания.

— Таким образом, футболисты рискуют пропустить конец этого сезона и старт следующего. Для них это означает конец карьеры?

— Есть пример Романа Ерёменко, который не играл на протяжении двух лет. Но он был на свободе и мог тренироваться индивидуально. Не думаю, что сейчас он в той форме, что демонстрировал в ЦСКА и «Рубине», но он смог вернуться на поле.

— Но Кокорин и Мамаев находятся в более тяжёлых условиях…

— На ум приходит Эдуард Стрельцов, но это был уникальный футболист, лучший в стране. У него было богатырское здоровье, после возвращения он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Не хочу выглядеть пессимистом, но для Кокорина и Мамаева это означает закат карьеры. Им не по 18 лет. Хотелось бы, чтобы они смогли вернуться, но, учитывая их состояние, не думаю, что это случится. В первую очередь это относится к Александру, которого мучает травма колена.

— На ваш взгляд, футболистам удастся избежать тюремного срока?

— Я не юрист, чтобы говорить наверняка. Считаю, они получат срок в тюрьме. Не желаю им этого и не хочу выглядеть пессимистом, но избежать этой участи им вряд ли удастся. Какой именно срок — затрудняюсь сказать.

— Считаете ли вы, что процесс по делу Кокорина и Мамаева похож на публичную порку, как заявила накануне жена Павла?

— Не знаю, правомерно ли, что практически год ребята отсидят в СИЗО. Но если их держат, значит по закону это допустимо. Конечно, было бы лучше, если бы решение уже было принято. На мой взгляд, всё было ясно и понятно — у следствия имелись видеозаписи инцидентов. Наверное, за полгода можно было разобраться в этом вопросе. Проблема в том, что в деле фигурируют слишком громкие фамилии. Какая-то часть шоу здесь присутствует.

«Лучшим решением было бы выпустить их под подписку о невыезде»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков солидарен с Созиным. По его мнению, пребывающих в СИЗО футболистов вполне могли бы освободить из-под стражи под подписку о невыезде. Он также выразил сожаление, что Кокорин и Мамаев лишены возможности поддерживать форму.

— Как вы отнеслись к тому, что Александр и Павел остались под стражей?

— Как и все люди, которым небезразличен футбол, искренне переживаю за них. Слежу за ситуацией и, честно признаюсь, рассчитывал на то, что их отпустят из зала суда. Ни на кого повлиять они не могут, следствие кончилось. Так в чём смысл их там держать?

— Как следовало поступить суду?

— Лучшим решением было бы выпустить их под подписку о невыезде. В таком случае они могли бы возобновить тренировки и продолжить приносить пользу российскому футболу. Болельщики с большим уважением относятся к их мастерству. Как ни крути, это высококлассные футболисты.

— Что вас больше всего удивляет в этом деле?

— Нет веских оснований держать ребят в СИЗО. Как они могут куда-то скрыться без паспортов? Мне жаль, что так происходит. Как обычный гражданин России и как один из руководителей российского футбола, крайне разочарован таким решением.

— 14 февраля в «Бутырке» прошёл футбольный матч с участием Мамаева, с которого началась общероссийская программа по проведению спортивных мероприятий в СИЗО. Вам добавляет оптимизма тот факт, что пребывание там футболистов немного меняет правила содержания заключённых?

— Я не думаю, что матч с участием Мамаева как-то сильно изменит глобальную систему. Кстати, в местах не столь отдалённых всегда играли в футбол. Я сам когда-то возил мячи и экипировку в колонию своим знакомым.

— Заметили, как сильно Кокорин прибавил в весе?

— Мамаева вчера показывали больше. Он в отличной форме. Что касается Саши, понятное дело, что ему тяжелее — у него почти отсутствует какая-либо физическая активность. С другой стороны, он был арестован с травмой, которая не мешала ему играть, причём делать это на самом высоком уровне. Почему сейчас ситуация вокруг колена так изменилась? Сложно сказать, надо знать все нюансы.

— Верите, что их профессиональные карьеры ещё можно реанимировать?

— Моё личное мнение, что их футбольное будущее не совсем оптимистичное. С другой стороны, мы все помним Эдуарда Стрельцова. Он отсидел пять лет, вернулся и стал лучшим игроком страны. Хватит ли у Кокорина и Мамаева сил на такой же подвиг? Не знаю.

«Они давно всё осознали»

Решение суда по делу футболистов «Зенита» и «Краснодара» прокомментировали в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Заместитель председателя организации Ева Меркачёва выразила недоумение вердиктом, отметив, что обычно рассмотрение подобных вопросов занимает значительно меньшее время.

«Во-первых, странно, что арест продлили на такой длительный срок. Во-вторых, по таким статьям обычно долго не сидят. Следствие явно затягивает процесс. Не совсем понятно, откуда взялись 26 томов по делу. Комментируя это дело, эксперты в области права заявляли, что здесь нет подводных камней. Всё ясно и понятно», — цитирует Меркачёву «Спорт-Экспресс».

По её словам, дело можно было довести за суда за три месяца, а спортсменов — отпустить домой под домашний арест или подписку о невыезде.

«Всем очевидно, что если бы Кокорин и Мамаев оказались на воле, то не стали бы грабить, убивать или совершать какие-то другие противоправные действия. Какой смысл в их изоляции? Исключительно для показательной порки. На мой взгляд, то, что их до сих пор держат под стражей, — показатель того, что правосудие неодинаково для всех, что общество заигралось в желании проучить и наказать Александра и Павла. Всё это свидетельствует о неоправданной жёсткости, которая уже граничит с жестокостью», — заключила Меркачёва.

Удивлён решением суда и член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. По его словам, он надеялся, что в среду Кокорин и Мамаев покинут «Бутырку».

«Жаль, что из-за своего неподобающего поведения талантливые футболисты поставили под угрозу свои карьеры. Профессиональным спортсменам необходимо тренироваться каждый день, неделя простоя — это уже беда, а что говорить о полугоде — годе отсутствия условий для тренировок. Это практически катастрофа», — сказал Свищёв.

Ситуацию вокруг футболистов прокомментировал и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. В частности, спортсмен в ироничной форме оценил решение суда продлить срок содержания обвиняемых под стражей.

«Молчал по Кокорину и Мамаеву… Но сейчас вдруг подумал, что мои прошлые прегрешения тянут на пожизненное (с таким гуманным судом, как у нас). Стало страшновато даже», — написал Траньков в Twitter.

По словам голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина, который в настоящее время находится в аренде в греческом «Олимпиакосе», ситуация вокруг футболистов вызвала у него шок.

«В нашей стране каждый день происходят сотни драк. Но мало кого наказывают, как Сашу Кокорина и Пашу Мамаева.Да, они совершили большую ошибку, но давно всё осознали. Уверен, в следующий раз такого близко не случится», — цитирует голкипера Sports.ru.