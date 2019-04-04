«Издевательство над здравым смыслом»: что говорили о продлении срока ареста Кокорину и Мамаеву

В российском спортивном сообществе с удивлением восприняли решение суда продлить содержание под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева ещё на полгода. Депутат Госдумы и бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев считает, что этот вердикт может поставить под вопрос возвращение игроков в большой футбол. Многие бывшие и действующие спортсмены выразили слова поддержки Кокорину и Мамаеву, усомнившись в соразмерности решения суда. Адвокаты обвиняемых в хулиганстве заявили о намерении обжаловать вынесенный вердикт.

В среду, 3 апреля, Пресненский районный суд города Москвы постановил продлить срок содержания под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты пробудут под арестом по меньшей мере до 25 сентября. Таким образом, они рискуют пропустить не только окончание нынешнего сезона, но и солидную часть следующего, что может серьёзно осложнить им возвращение в спорт. Особенно это касается форварда «Зенита», который продолжает испытывать серьёзные проблемы с коленом.

Вердикт суда, который «не увидел причин для изменения меры пресечения», объяснил адвокат Мамаева Игорь Бушманов. По словам юриста, причиной продления срока ареста стала тяжесть обвинения. На данный момент спортсмены проходят по статье «Хулиганство», которая предполагает наказание до семи лет лишения свободы.

«Мы изначально говорили, что обвинение в хулиганстве в отношении всех фигурантов надуманно и создано искусственно», — заявил Бушманов.

По его словам, суд мог продлить арест на один или два месяца, однако избрал максимальный срок.

«Безусловно, мы имеем право подать ходатайство по поводу этого срока. На предыдущих этапах мы также оспаривали вердикты суда, но это не привело к освобождению или изменению меры пресечения», — напомнил юрист.

Он в очередной раз отметил, что действия обвиняемых не подпадают под статью «Хулиганство» и выразил намерение доказать это в суде. Первое заседание по существу намечено на 9 апреля.

«Все они вели себя спонтанно. Видеозаписи — прекрасное доказательство. Они покажут, кто и что совершил. Своё отношение к обвинению мы выразим 9 апреля. Действия Мамаева можно классифицировать по ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Это преступление небольшой тяжести, не предусматривающее наказания, связанного с лишением свободы», — подчеркнул адвокат.

Бушманов также отметил, что Мамаев не подвержен штрафам за неисполнение профессионального контракта, так как находится под мерами процессуального принуждения. Кроме того, он рассказал, почему его подзащитный выглядит самым позитивным из всех фигурантов дела.

«Каждый приспосабливается к тем или иным условиям. Мамаев — сильный человек. Он старается держаться, не показывать разочарование от судебных решений. Безусловно, это вызывает исключительно чувство уважения. В этой ситуации он рассчитывает, что рано или поздно сможет вернуться в семью», — заключил адвокат.

Вердикт прокомментировал и защитник Кирилла Кокорина Вячеслав Барик. По словам адвоката, вынесенное судом решение является «полностью незаконным».

«Будем оспаривать», — заверил юрист.

При этом Геннадий Удунян, адвокат главы департамента Минпромторга Дениса Пака, воздержался от комментариев и не стал оценивать вердикт.

«Оставляем всё на усмотрение суда, о чём заявляли на заседании», — цитирует Удуняна «Спорт-Экспресс».

Новость о продлении срока ареста Кокорина и Мамаева вызвала широкий резонанс в российском спортивном сообществе. С момента задержания футболистов в октябре 2018-го отношение к ним достаточно серьёзно изменилось и теперь всё меньше людей призывают оставить их за решёткой.

«Решение по делу Кокорина и Мамаева — полнейшее безобразие и беззаконие. Если органы говорят, что следствие закончено, выносите вердикт. Зачем нужно держать ребят? Если вы продлеваете арест до сентября, объясните, с чем это связано и почему так происходит. Правосудие в нашей стране работает по звонку. Судье позвонили и сказали: «Не торопись, пусть ещё посидят». И всё — сигнал дан», — цитирует «Чемпионат» экс-игрока «Спартака» Валерия Рейнгольда.

По его словам, ранее каждый оценивал поведение игроков по-разному, однако в последнее время всё сложнее найти тех, кто согласен с позицией суда.

«Раньше я говорил, что нужно наказать их условно и выписать огромный штраф, кто-то — что не надо этого делать. Но всё, что происходит сейчас, — это издевательство над здравым смыслом», — заключил Рейнгольд.

Удивился решению суда и заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.

«Мало, кто ожидал, что Кокорина и Мамаева оставят под стражей ещё на полгода. После сегодняшнего решения суда их дальнейшая спортивная карьера может быть под вопросом», — приводит слова экс-главного тренера ЦСКА его пресс-служба.

По словам главы Общероссийского профсоюза футболистов Александра Зотова, спортсмены могут продлить контракт с клубами, несмотря на арест.

«Кокорин не ограничен в праве подписать новый трудовой договор. Теоретически это возможно. Другой вопрос — будет ли «Зенит» делать это, не дождавшись решения суда. Какой смысл рисковать? Хотя он не огромный, потому что зарплату в этот момент выплачивать не нужно», — пояснил Зотов телеканалу «360˚».

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев также был шокирован исходом слушания. Журналист раскритиковал решение суда и выразил поддержку футболистам.

«То, что происходит с Кокориным и Мамаевым, это адский ад. 18 следователей! Зачем? Ребятам — держаться», — написал Черданцев в Twitter.

Поддержку своему одноклубнику выразил и форвард «Зенита» Сердар Азмун. При этом иранец пополнил состав петербургского клуба лишь в нынешнее межсезонье, поэтому не успел поиграть вместе с Кокориным.

«Мы ждём тебя. Поддержим тебя, несмотря ни на что, Александр», — говорится в сообщении Азмуна в Instagram.

Также стало известно, что в скором времени поддержку Кокорину выразят и футбольные болельщики. По словам активиста и друга игрока Игоря Шумилина, 13 апреля в Москве пройдёт митинг в поддержку форварда «Зенита».

«Соберутся фанаты всех футбольных клубов Российской премьер-лиги. Я уже со всеми договорился: «Локомотив», «Динамо», «Зенит», «Спартак» и ЦСКА. Болельщики всех этих команд придут на митинг в парк «Сокольники». Мероприятие согласовано», — заявил Шумилин «Чемпионату».