Адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал, почему футболист пребывал в хорошем настроении после новости о продлении его ареста до 25 сентября.

«У любого человека бывает так, что он привыкает к условиям и проходит адаптацию. Мамаев — сильный человек и старается держаться. Он старается не показывать разочарования», — сказал он.

Адвокат также выразил мнение, что если дело будет рассматриваться каждый день, то окончательное решение может быть вынесено за один-два месяца.

«Мы со своей стороны выразим отношение к обвинению 9 апреля. Нашу позицию вы обязательно узнаете», — заключил Бушманов.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.