Адвокат прокомментировал хорошее настроение Мамаева после решения суда

Короткая ссылка
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева рассказал, почему футболист пребывал в хорошем настроении после новости о продлении его ареста до 25 сентября.

«У любого человека бывает так, что он привыкает к условиям и проходит адаптацию. Мамаев — сильный человек и старается держаться. Он старается не показывать разочарования», — сказал он.

Адвокат также выразил мнение, что если дело будет рассматриваться каждый день, то окончательное решение может быть вынесено за один-два месяца.

«Мы со своей стороны выразим отношение к обвинению 9 апреля. Нашу позицию вы обязательно узнаете», — заключил Бушманов.

Ранее стало известно, что Пресненский суд Москвы продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина до 25 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить