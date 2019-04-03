В «Сокольниках» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных

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Активист Игорь Шумилин заявил, что 13 апреля в московском парке «Сокольники» состоится митинг в поддержку полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, а также его брата Кирилла.
В «Сокольниках» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«13 апреля в парке «Сокольники» будет проходить митинг в поддержку обвиняемых. Мероприятие пройдёт за их освобождение», — сказал активист.

По его словам, на митинге соберутся фанаты всех футбольных клубов Российской премьер-лиги. 

«Мероприятие состоится в 19:00», — добавил Шумилин. 

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

3 апреля их арест продлили до 25 сентября.

Ранее адвокат брата Кокорина назвал незаконным решение суда о продлении ареста.

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