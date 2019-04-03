В «Сокольниках» состоится митинг в поддержку Мамаева и братьев Кокориных
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«13 апреля в парке «Сокольники» будет проходить митинг в поддержку обвиняемых. Мероприятие пройдёт за их освобождение», — сказал активист.
По его словам, на митинге соберутся фанаты всех футбольных клубов Российской премьер-лиги.
«Мероприятие состоится в 19:00», — добавил Шумилин.
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.
3 апреля их арест продлили до 25 сентября.
Ранее адвокат брата Кокорина назвал незаконным решение суда о продлении ареста.