Адвокат брата Кокорина считает незаконным решение суда о продлении ареста

Адвокат Кирилла Кокорина, брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина, Вячеслав Барик прокомментировал решение суда о продлении ареста до 25 сентября.

«Мы считаем полностью незаконным постановление в части срока продления содержания под стражей, тем более на такой длительный период и при отсутствии каких-либо доводов со стороны обвинения. Это незаконно и нехорошо», — сказал Барик.

По его словам, сторона защиты будет оспаривать данное решение.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее первый тренер Мамаева отреагировал на продление ареста футболиста.