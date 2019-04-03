Первый тренер Мамаева отреагировал на продление ареста футболиста

Владимир Волчек, первый тренер полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отреагировал на продление ареста футболиста до 25 сентября.

«Павел — сильный!» — написал специалист в своём Twitter.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее жена Мамаева призналась, что ей уже всё равно, когда назначат следующее заседание суда.