Жена Мамаева: мне уже всё равно, когда назначат следующее заседание суда

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Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана призналась, что для неё уже не имеет значения дата следующего заседания суда.
Жена Мамаева: мне уже всё равно, когда назначат следующее заседание суда
  • РИА Новости

«Честно, мне уже всё равно, когда назначат следующее заседание, до какого числа продлят. Мне уже интересно, до какого состояния надо довести публику, народ, чтобы он перестал верить в законодательство», — сказала супруга футболиста.

Она также в очередной раз вспомнила о случае, когда пластический хирург после смерти клиента продолжил работать, отделавшись извинениями и выплатой компенсации.

«Он на свободе, уголовное дело не заводилось несколько лет, а в случае с ребятами получается, что они подрались — и им неопределённый срок назначили», — добавила Мамаева.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Суд продлил арест до 25 сентября.

Ранее жена Мамаева рассказала о своих предчувствиях перед судом.

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