Жена Мамаева: мне уже всё равно, когда назначат следующее заседание суда
- РИА Новости
«Честно, мне уже всё равно, когда назначат следующее заседание, до какого числа продлят. Мне уже интересно, до какого состояния надо довести публику, народ, чтобы он перестал верить в законодательство», — сказала супруга футболиста.
Она также в очередной раз вспомнила о случае, когда пластический хирург после смерти клиента продолжил работать, отделавшись извинениями и выплатой компенсации.
«Он на свободе, уголовное дело не заводилось несколько лет, а в случае с ребятами получается, что они подрались — и им неопределённый срок назначили», — добавила Мамаева.
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.
Суд продлил арест до 25 сентября.
Ранее жена Мамаева рассказала о своих предчувствиях перед судом.