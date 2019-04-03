Жена Мамаева: мне уже всё равно, когда назначат следующее заседание суда

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана призналась, что для неё уже не имеет значения дата следующего заседания суда.

«Честно, мне уже всё равно, когда назначат следующее заседание, до какого числа продлят. Мне уже интересно, до какого состояния надо довести публику, народ, чтобы он перестал верить в законодательство», — сказала супруга футболиста.

Она также в очередной раз вспомнила о случае, когда пластический хирург после смерти клиента продолжил работать, отделавшись извинениями и выплатой компенсации.

«Он на свободе, уголовное дело не заводилось несколько лет, а в случае с ребятами получается, что они подрались — и им неопределённый срок назначили», — добавила Мамаева.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Суд продлил арест до 25 сентября.

Ранее жена Мамаева рассказала о своих предчувствиях перед судом.