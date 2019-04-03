Жена Мамаева рассказала о своих предчувствиях перед судом

Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала решение суда продлить арест мужа до 25 сентября.

«Внутри надеялась, что выпустят, но головой понимала, что нет. Такое бывает. Честно сказать, что можно комментировать в таких случаях? То, что происходит, — это ненормально», — сказала жена футболиста.

По её мнению, если бы состоялся митинг в поддержку Мамаева и Кокорина, то все присутствующие подняли бы руки за то, чтобы их отпустить.

«От того, что я прокомментирую, что здесь всё плохо, несправедливо и скажу ещё что-то, ничего не изменится. Это законно, мы все видим. Раз законно, будем ждать, других вариантов нет», — добавила Мамаева.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее жена Кокорина эмоционально отреагировала на продление ареста мужа до 25 сентября.