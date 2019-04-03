Жена Мамаева рассказала о своих предчувствиях перед судом

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Жена полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана прокомментировала решение суда продлить арест мужа до 25 сентября.
Жена Мамаева рассказала о своих предчувствиях перед судом
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Внутри надеялась, что выпустят, но головой понимала, что нет. Такое бывает. Честно сказать, что можно комментировать в таких случаях? То, что происходит, — это ненормально», — сказала жена футболиста.

По её мнению, если бы состоялся митинг в поддержку Мамаева и Кокорина, то все присутствующие подняли бы руки за то, чтобы их отпустить. 

«От того, что я прокомментирую, что здесь всё плохо, несправедливо и скажу ещё что-то, ничего не изменится. Это законно, мы все видим. Раз законно, будем ждать, других вариантов нет», — добавила Мамаева.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее жена Кокорина эмоционально отреагировала на продление ареста мужа до 25 сентября.

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