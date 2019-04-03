Жена Кокорина эмоционально отреагировала на продление ареста мужа до 25 сентября
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Это мой самый близкий человек. Как вы думаете, что я чувствую?» — сказала Кокорина.
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев встретили решение о продлении ареста с улыбкой.