Жена Кокорина эмоционально отреагировала на продление ареста мужа до 25 сентября

Жена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья сказала, что чувствует после решения суда о продлении ареста мужа до 25 сентября.

«Это мой самый близкий человек. Как вы думаете, что я чувствую?» — сказала Кокорина.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев встретили решение о продлении ареста с улыбкой.