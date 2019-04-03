Кокорин и Мамаев встретили решение о продлении ареста с улыбкой
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Спортсмены также призвали родных не отчаиваться и поблагодарили их за поддержку.
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
С тех пор они содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в хулиганстве, нанесении побоев и умышленного вреда здоровью.
Ранее суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября.