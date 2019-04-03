«Основательные шансы изменить меру пресечения»: о чём говорят в преддверии суда по делу Мамаева и Кокорина

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев, могут освободить из-под стражи уже после предварительных слушаний. Об этом заявил адвокат нападающего «Зенита» Андрей Ромашов, отметив, что меру пресечения, возможно, изменят на домашний арест или подписку о невыезде. Впрочем, Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника «Краснодара», настроен менее оптимистично.

3 апреля состоится заседание Пресненского районного суда города Москвы по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. На предварительном заседании будет решаться вопрос о рассмотрении дела по существу. В связи с этим адвокаты, выступающие на стороне защиты, а также другие эксперты поделились своими ожиданиями от предстоящего слушания.

Так, адвокат Кокорина Андрей Ромашов настроен достаточно оптимистично. По его мнению, уже первое заседание после передачи дела в суд может закончится изменением меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде.

«Шансы весьма основательные. Вы поймите, предыдущие решения принимались судами, которые не были уполномочены разбираться по существу. Здесь же будет существовать более высокая степень ответственности», — рассказал Ромашов «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что дело футболистов, а также двух других обвиняемых — младшего брата форварда «Зенита» Кирилла Кокорина и их общего друга, детского тренера Александра Протасовицкого — было передано в суд в конце марта после завершения предварительного расследования и утверждения обвинительного заключения прокуратурой.

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По словам Игоря Бушманова, представляющего интересы Мамаева, в ходе предварительного заседания мера пресечения, как правило, не меняется, однако бывают и исключения.

«Безусловно, мы будем просить изменить меру пресечения, чтобы обвиняемые самостоятельно могли прибывать на заседания. Кроме того, это благоприятно скажется на скорости судопроизводства. Мы заявим все необходимые ходатайства, обсудим нашу позицию с Павлом», — приводит слова адвоката «Чемпионат».

Информацию о том, что защита Кокорина будет действовать схожим образом, подтвердил и Ромашов.

«Суд в любом случае должен рассмотреть этот вопрос. Будем просить подписку о невыезде, хотя они могут отпустить и под домашний арест», — цитируют адвоката «Известия».

Кроме того, Бушманов подчеркнул, что все обвиняемые в обязательном порядке будут находиться на заседании.

«Личное присутствие, если нет проблем, связанных со здоровьем, обязательно. В данном случае оно, конечно же, будет обеспечено», — заключил правозащитник.

По словам известного адвоката Оксаны Михалкиной, наказание футболистов может свестись к условному сроку, который составит от двух до пяти лет, а также ограничению свободы до одного года, несмотря на то, что в худшем случае статья «Хулиганство» предполагает семь лет тюремного заключения.

«Если это произойдёт, то могут возникнуть проблемы с выездом за рубеж, потому что нужно будет отмечаться в уголовно-исправительной инспекции. Кроме того, при условном наказании нельзя совершать даже административные правонарушения, не говоря уже об уголовных», — рассказала Михалкина «Московскому Комсомольцу».

Она добавила, что на усмотрение суда остаётся и введение дополнительных запретов для каждого из обвиняемых.

«Например, это может быть посещение массовых мероприятий или постановка осуждённому находиться дома после 23 часов. Как всё это футболисты будут совмещать со своей трудовой деятельностью — вопрос», — заключила адвокат.

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Ранее свои предположения о том, как завершится дело коллег по цеху высказал полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов. Он признался, что настроен достаточно пессимистично, хотя и считает, что процесс со временем стал носить показательной характер.

«Уже не знаю, чем закончится история с Кокориным и Мамаевым. Не хочу каркать, но думаю, что нехорошо. Очень надеюсь, что всё будет нормально, но она так складывается... Ребята уже понесли наказание, и урок они запомнят на всю жизнь», — уверен Самедов.

8 октября прошлого года Мамаев, братья Кокорины и Протасовицкий стали зачинщиками сразу двух потасовок в центре Москвы. Сначала они напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а затем на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, нанеся им телесные повреждения. С 11 октября они находятся в СИЗО «Бутырка». Срок их ареста продлевался дважды, а ходатайства об изменении меры пресечения, поданные стороной защиты, были отклонены.