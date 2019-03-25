«Обвинительное заключение утверждено»: уголовное дело Кокорина и Мамаева передано в суд

Дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нанесении побоев, было передано в Пресненский суд Москвы. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк. Как ожидается, в ближайшие две недели будет назначена дата предварительных слушаний.

В МВД России сообщили, что уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также двух других соучастников преступления передано в суд. Футболистов обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев.

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Кокорина, Мамаева и двоих соучастников. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения», — цитирует помощника министра МВД РФ Ирину Волк ТАСС.

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов сообщил, что расследование находится на заключительной стадии. Эту информацию подтвердила руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефёдова.

«Заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение в отношении четырёх лиц, обвиняемых в хулиганстве, побоях и причинении лёгкой степени вреда здоровью. После вручения им копий уголовное дело будет направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу», — заявила Нефёдова.

При этом адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, отметил, что на данный момент сторона защиты не обладает информацией о передаче дела в суд. Напомним, брат нападающего «Зенита» также проходит обвиняемым по этому делу.

«Уведомлений нам не вручали, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Правда, у следователей не всегда актуальная информация. Когда дело передаётся в суд, срок содержания под стражей будет продлеваться уже этим судьёй», — приводит слова специалиста Sport24.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов добавил, что такое развитие событий было ожидаемым, так как 25 марта заканчивался срок, когда следствие могло передать дело на рассмотрение.

«Всё логично, так как сегодня был последний день по обвинительному сроку. Поэтому данное действие и должно быть. В любом случае на предварительном слушании будет установлена дата рассмотрения дела и вынесения приговора», — рассказал юрист «Спорт-Экспрессу».

Бушманов добавил, что ему сложно судить о решении, вынесенном прокуратурой, так как на данный момент у него нет на руках копии обвинения. Однако сторона защиты имеет право выдвинуть свои возражения на предстоящих заседаниях.

Как ожидается, до 8 апреля по делу будут назначены предварительные слушания, в ходе которых срок ареста обвиняемых может быть продлён ещё на шесть месяцев.

Ранее адвокат Мамаева подчёркивал, что сторона защиты надеется на объективность выводов, сделанных следствием, так как от них будет зависеть судьба всех обвиняемых.

«Могут ли они выйти после слушаний? Всё возможно. Даже если им дадут год реального срока, то в СИЗО у нас день считается за полтора. Получится, что они своё уже отсидели. Сейчас всё в руках прокуратуры», — цитирует Бушманова «Чемпионат».

Напомним, что оба футболиста, Кокорин-младший, а также их общий друг — детский тренер Александр Протасовицкий — обвиняются в нанесении побоев директору департамента Минпромторга Денису Паку, гендиректору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину, а также водителю ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку.

С октября прошлого года обвиняемые находятся в СИЗО «Бутырка». В настоящий момент их действия классифицируются в соответствии со статьями УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

После ходатайства следствия срок ареста продлевался два раза из-за большого количества материалов дела. Кроме того, дважды были отклонены апелляции о смягчении меры пресечения для обвиняемых. Однако, по словам Бушманова, переквалификация дела может произойти уже после предварительных слушаний.

«Такое право есть у суда. Мы по-прежнему настаиваем, чтобы статья «Хулиганство» была изменена на ту, которая не подразумевает отбытие наказания в колонии», — заключил адвокат.