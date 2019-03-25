В прокуратуре прокомментировали передачу дела Кокорина и Мамаева в суд

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова прокомментировала информацию о передаче в суд уголовного дела в отношении форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также их соучастников.

«Заместителем прокурора города утверждено обвинительное заключение в отношении четырёх лиц, обвиняемых в хулиганстве, побоях и причинении лёгкой степени вреда здоровью. После вручения им копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Пресненский суд Москвы для рассмотрения по существу», — приводит слова Нефёдовой ТАСС.

11 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд.