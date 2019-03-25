Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд

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Уголовное дело в отношении форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также их соучастников направлено в суд.
Уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк, Главное следственное управление завершило предварительное следствие по уголовному делу в отношении Кокорина и Мамаева.

Она отметила, что обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

11 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.

Ранее адвокат Кокорина объяснил, почему врач «Зенита» ещё не осмотрел футболиста в СИЗО.

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