Адвокат Кокорина объяснил, почему врач «Зенита» ещё не осмотрел футболиста в СИЗО

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Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что его клиент до сих пор не получил разрешение на осмотр врачом петербургского клуба в СИЗО.
Адвокат Кокорина объяснил, почему врач «Зенита» ещё не осмотрел футболиста в СИЗО
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«Врач готов, но разрешения следователя на посещение так и нет», — приводит слова Ромашова Sport24.

Он также добавил, что на данный момент сторона защиты не может направить жалобу в Европейский суд по правам человека по причине отсутствия апелляционного постановления Мосгорсуда. 

«Сегодня звонили в суд, они сказали, что ещё ничего не пришло», — добавил Ромашов.

Футболист Александр Кокорин перенёс операцию на колене в марте 2018 года. Находясь в СИЗО, спортсмен стал жаловаться на боли в суставе. По утверждениям адвоката, отсутствие квалифицированного врачебного вмешательства может грозить игроку инвалидностью.

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.

Ранее защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава выразил мнение, что Кокорин выйдет на более высокий уровень игры после освобождения из СИЗО.

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