Адвокат рассказал, когда станет известна дата слушаний по делу Кокорина и Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, когда станет известна дата предварительных слушаний в суде по делу его клиента, а также форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Нас пока не уведомляли, что дело передано в суд. Но всё ожидаемо, сегодня был последний день по процессуальному сроку. В любом случае будет предварительное слушание, где и будет установлена дата рассмотрения дела и вынесение приговора. Оно будет назначено до 8 апреля. А там уже решат, рассматривать дело или отправить его обратно прокурору», — приводит слова Бушманова «Спорт-экспресс».

11 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.

Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд.