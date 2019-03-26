Суд по делу Мамаева и Кокорина начнётся 3 апреля

Суд начнёт процесс по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина 3 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

25 марта Пресненским районным судом Москвы было зарегистрировано уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, однако дату рассмотрения дела не назначили.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.