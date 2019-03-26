Суд по делу Мамаева и Кокорина начнётся 3 апреля
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25 марта Пресненским районным судом Москвы было зарегистрировано уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, однако дату рассмотрения дела не назначили.
В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.