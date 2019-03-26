Суд по делу Мамаева и Кокорина начнётся 3 апреля

Короткая ссылка
Суд начнёт процесс по делу полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина 3 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.
Суд по делу Мамаева и Кокорина начнётся 3 апреля
  • © РИА Новости / Агентство городских новостей «Москва»

25 марта Пресненским районным судом Москвы было зарегистрировано уголовное дело в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, однако дату рассмотрения дела не назначили.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, а также Мамаев были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить