«Из-за несоблюдения требований»: ЕСПЧ не принял жалобу на арест Кокорина

Страсбургский суд отказался рассмотреть жалобу на арест футболиста Александра Кокорина. В ЕСПЧ объяснили это решение несоответствием документа «правилам оформления». В чём конкретно заключаются неточности, в пресс-службе организации не уточнили. Между тем президент «Зенита» Александр Медведев публично поддержал нападающего команды и заявил, что каждый должен иметь шанс на исправление.

Отказ от ЕСПЧ

Нашумевшее дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева близится к своему завершению. В начале недели стало известно, что оно поступило в Пресненский суд Москвы, где уже третьего апреля начнутся слушания.

Между тем сторона защиты Кокорина не теряет надежд обжаловать решение об аресте подзащитного в Страсбургском суде. О желании обратиться в ЕСПЧ заявил его адвокат Анатолий Ромашов сразу после того, как обоим футболистам, а также Кириллу Кокорину и их другу Александру Протасовицкому продлили срок содержания под стражей до восьмого апреля.

«Есть угроза здоровью Кокорина из-за ранее полученной травмы и отсутствия оказания ему медицинской помощи. Если подавать жалобу в общем порядке, то её будут рассматривать от пяти до десяти лет, поэтому при нашем развитии событий значения это не имеет», — объяснял Ромашов.

И 26 марта адвокат наконец отправил жалобу в ЕСПЧ.

«В ЕСПЧ жалоба по Кокорину ушла. Сроки рассмотрения — один месяц. Дальше либо начнётся коммуникация, либо нет», — цитирует юриста Sport24.

В среду в Страсбургском суде подтвердили, что получили жалобу, а уже в четверг стало известно о том, что ЕСПЧ не станет её рассматривать. В пресс-службе суда объяснили это несоответствием жалобы «правилам оформления», но не конкретизировали их.

«Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено Судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента Суда», — приводит слова представителя пресс-службы ЕСПЧ РИА Новости.

В указанном правиле сказано, в частности, что «жалобы, представляемые на основании статьи 34 Конвенции, подаются на бланках, предоставляемых секретариатом, если только иное не будет предусмотрено решением председателя соответствующей секции».

В правиле также говорится, что жалоба должна содержать краткое изложение фактов дела, обоснование предполагаемого нарушения Конвенции и соответствующие доказательства.

Также необходимо наличие «копии любых относящихся к делу документов и, в частности, судебных и иных решений, связанных с предметом жалобы».

«Каждый должен иметь шанс на исправление»

Между тем в «Зените» продолжают по возможности поддерживать своего футболиста. Так, в клубе заявили, что сделали всё возможное для того, чтобы врачи команды посетили Кокорина в СИЗО.

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«По нашим данным, сторона защиты Александра направила все нужные документы от клуба для того, чтобы врачи могли его осмотреть. «Зенит» со своей стороны провёл все необходимые процедуры в этом направлении», — заявили агентству «Москва» в пресс-службе «Зенита».

Президент и генеральный директор клуба Александр Медведев отметил, что каждый должен иметь шанс на исправление.

«Я с Александром лично знаком. Говорить, кто там прав, кто виноват, хорошо бы было дружить с Мамаевым… Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончится. Нужно решать проблемы по мере их поступления», — сказал Медведев в интервью Евгению Савину на Youtube-канале «Красава».

Впрочем, далеко не все представители футбольной общественности уверены в положительном решении суда по отношению к спортсменам. Например, полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов предположил, что для Кокорина и Мамаева «история закончится не очень хорошо».

«Я надеюсь, что всё будет нормально. Не хочу каркать, но, мне кажется, всё закончится не очень хорошо. Является ли этот процесс показательным? Чтобы неповадно было? Наверное, да. Не знаю, что ещё сказать про эту историю. Я уже говорил, что всё в итоге будет хорошо, но пока получается, что ничего хорошего», — приводит слова Самедова Youtube-канал «Игра в тело».

Футболист также отметил, что наличие у Кокорина серьёзных проблем со здоровьем может помешать ему возобновить карьеру после освобождения из-под стражи.

«Пообщаться с ними не удаётся. К ним невозможно попасть, пускают только близких и родных. Думаю, что если ситуация с Кокориным, с его коленом затянется, то вернуться в футбол будет нереально. Я слышал, у него огромные проблемы с коленом, ему нужно было всё это время восстанавливаться. Это всё очень плохо. Ребята уже понесли наказание, и урок они на всю жизнь запомнят», — добавил Самедов.