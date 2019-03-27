ЕСПЧ подтвердил получение жалобы футболиста Кокорина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил получение жалобы стороны защиты игрока «Зенита» Александра Кокорина на арест футболиста.

«Эти утром мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд. На данный момент никакой дополнительной информации нет» — сообщила пресс-служба ЕСПЧ агентству РИА Новости.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух потасовок в центре столицы. Первый произошёл, когда несколько мужчин напали на водителя одной из ведущих «Первого канала» Виталия Соловчука, избили его и повредили машину. Позже молодые люди переместились в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнёт слушания по уголовному делу, возбужденному по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

Ранее адвокат Жорин заявил, что не удивится, если Мамаева и Кокорина оставят в СИЗО