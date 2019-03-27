ЕСПЧ подтвердил получение жалобы футболиста Кокорина

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил получение жалобы стороны защиты игрока «Зенита» Александра Кокорина на арест футболиста.
ЕСПЧ подтвердил получение жалобы футболиста Кокорина
  • РИА Новости

«Эти утром мы были информированы, что эта жалоба поступила в суд. На данный момент никакой дополнительной информации нет» — сообщила пресс-служба ЕСПЧ агентству РИА Новости.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух потасовок в центре столицы. Первый произошёл, когда несколько мужчин напали на водителя одной из ведущих «Первого канала» Виталия Соловчука, избили его и повредили машину. Позже молодые люди переместились в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнёт слушания по уголовному делу, возбужденному по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

Ранее адвокат Жорин заявил, что не удивится, если Мамаева и Кокорина оставят в СИЗО

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