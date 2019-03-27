Адвокат Жорин: не удивлюсь, если Мамаева и Кокорина оставят в СИЗО

Известный правозащитник Сергей Жорин прокомментировал ход дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

«Я не удивлюсь, если Кокорина и Мамаева оставят в СИЗО после следующего заседания суда, но расстроюсь. Требовать, чтобы нарушался закон в угоду мнению общества или абстрактному пониманию справедливости, считаю неправильным и опасным. Приговор не будет вынесен ни в одно, ни в два, ни в три заседания, но было бы правильнее изменить ребятам меру пресечения, чтобы на судебные заседания они ходили своими ногами. Это отработанная процедура: на ногу человека вешается браслет, и в любой момент можно узнать его местонахождение», — заявил Жорин в интервью изданию «Советский спорт».

Также адвокат выразил надежду, что спортсменам дадут либо условный срок, либо срок, который они уже отсидели в СИЗО.

Ранее Слепаков сказал, что дело Кокорина и Мамаева — это показательная порка.