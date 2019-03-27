Адвокат Жорин: не удивлюсь, если Мамаева и Кокорина оставят в СИЗО

Короткая ссылка
Известный правозащитник Сергей Жорин прокомментировал ход дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые обвиняются в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Адвокат Жорин: не удивлюсь, если Мамаева и Кокорина оставят в СИЗО
  • © РИА Новости / Агентство городских новостей «Москва»

«Я не удивлюсь, если Кокорина и Мамаева оставят в СИЗО после следующего заседания суда, но расстроюсь. Требовать, чтобы нарушался закон в угоду мнению общества или абстрактному пониманию справедливости, считаю неправильным и опасным. Приговор не будет вынесен ни в одно, ни в два, ни в три заседания, но было бы правильнее изменить ребятам меру пресечения, чтобы на судебные заседания они ходили своими ногами. Это отработанная процедура: на ногу человека вешается браслет, и в любой момент можно узнать его местонахождение», — заявил Жорин в интервью изданию «Советский спорт».

Также адвокат выразил надежду, что спортсменам дадут либо условный срок, либо срок, который они уже отсидели в СИЗО.

Ранее Слепаков сказал, что дело Кокорина и Мамаева — это показательная порка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить