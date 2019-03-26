Слепаков — о деле Кокорина и Мамаева: это показательная порка

Российский продюсер и сценарист, резидент Comedy Club Семён Слепаков не желает затрагивать тему судебного процесса над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в своём творчестве, называя дело публичной поркой.

«Мне не смешно, я ненавижу травлю. Мне кажется странным, что Кокорин и Мамаев так долго сидят за то, что сделали. Я понимаю, что это показательная порка. Но должен же быть закон, надо действовать в соответствии с ним. Они никого не убили, не ограбили», — сказал Слепаков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Продюсер также отметил, что хотел бы остаться в стороне от истории с футболистами.

Ранее адвокат Кокорина заявил, что если судья продлит срок, то сразу на полгода.