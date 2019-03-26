Адвокат Кокорина: если судья продлит срок, то сразу на полгода

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Адвокат Андрей Ромашов, представляющий в суде интересы Александра Кокорина, заявил, что по закону судья может продлить срок пребывания под стражей его подзащитного на полгода, а само заседание по делу будет закрытым.
Адвокат Кокорина: если судья продлит срок, то сразу на полгода
  • РИА Новости

«На предварительном заседании будет рассматриваться ходатайство защиты об исключении доказательств из материалов дела, а также срок содержания под стражей. Согласно закону, если судья будет продлевать срок заключения, то сразу на полгода, а потом каждый раз ещё на три месяца при необходимости. Заседание будет закрытым, туда не пустят даже родственников», — заявил юрист в комментарии Sport24.

Также Ромашов добавил, что по решению судьи дело может быть передано обратно прокурору.

Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ.

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