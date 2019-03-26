Адвокат Кокорина: если судья продлит срок, то сразу на полгода
- РИА Новости
«На предварительном заседании будет рассматриваться ходатайство защиты об исключении доказательств из материалов дела, а также срок содержания под стражей. Согласно закону, если судья будет продлевать срок заключения, то сразу на полгода, а потом каждый раз ещё на три месяца при необходимости. Заседание будет закрытым, туда не пустят даже родственников», — заявил юрист в комментарии Sport24.
Также Ромашов добавил, что по решению судьи дело может быть передано обратно прокурору.
Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина направил жалобу в ЕСПЧ.