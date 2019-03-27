«Зенит» сделал всё необходимое для допуска врачей клуба к Кокорину в СИЗО

Петербургский футбольный клуб «Зенит» сделал все необходимые процедуры для допуска клубных врачей к находящемуся в СИЗО нападающему команды Александру Кокорину.

«По нашим данным, сторона защиты Александра Кокорина направила все нужные документы от клуба для того, чтобы врачи могли его осмотреть. «Зенит» со своей стороны провел все необходимые процедуры в этом направлении», — приводит слова представителя пресс-службы сине-бело-голубых Агентство городских новостей «Москва».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнёт слушания по уголовному делу, возбуждённому по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

Ранее ЕСПЧ подтвердил получение жалобы футболиста Кокорина.