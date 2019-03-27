«Зенит» сделал всё необходимое для допуска врачей клуба к Кокорину в СИЗО
- РИА Новости
«По нашим данным, сторона защиты Александра Кокорина направила все нужные документы от клуба для того, чтобы врачи могли его осмотреть. «Зенит» со своей стороны провел все необходимые процедуры в этом направлении», — приводит слова представителя пресс-службы сине-бело-голубых Агентство городских новостей «Москва».
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнёт слушания по уголовному делу, возбуждённому по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».
Ранее ЕСПЧ подтвердил получение жалобы футболиста Кокорина.