Президент «Зенита» о Кокорине и Мамаеве: каждый должен иметь шанс на исправление

Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации вокруг нападающего команды Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Я с Александром Кокориным лично знаком. Говорить, кто там прав, кто виноват... Хорошо бы было дружить с Мамаевым… Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончиться. Нужно решать проблемы по мере их поступления», — сказал Медведев на YouTube-канале «Красава».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также хавбек «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы до 8 декабря по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

5 декабря 2018 года срок содержания футболистов под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года, а затем ещё на два месяца — до 8 апреля.

Пресненский суд Москвы 3 апреля начнёт слушания по уголовному делу, возбуждённому по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что «Зенит» сделал всё необходимое для допуска врачей клуба к Кокорину в СИЗО.