«Нет веских причин менять меру пресечения»: Пресненский суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 25 сентября

В Пресненском районном суде Москвы состоялось предварительное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. По его итогам было принято решение продлить срок содержания футболистов под стражей на полгода — до 25 сентября. Судебное заседание по существу назначено на вторник, 9 апреля.

Начало заседания

Несмотря на то что предварительное слушание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева проходило в закрытом режиме, к Пресненскому районному суду стянулось несколько десятков журналистов и телевизионных камер.

Накануне суда адвокаты обвиняемых Анатолий Ромашов и Игорь Бушманов заявили, что будут настаивать на изменении меры пресечения для своих клиентов. Однако пообщаться с адвокатами до начала заседания у многочисленной группы СМИ не получилось — те молча проследовали в зал суда.

Спустя десять минут там оказались и сами обвиняемые. Первое, что бросилось в глаза, — заметная прибавка в весе у Александра Кокорина и оптимистичный настрой Павла Мамаева. Полузащитник «Краснодара» не отказал прессе в общении и даже позволил себе несколько шуток во время краткого разговора.

«Вы постоянно задаёте одни и те же вопросы. Играл ли ещё в футбол? Да! Где? Ну, на «Уэмбли» нас вывозят. Кто станет чемпионом? В мае посмотрим», — заявил Мамаев.

Многословен был и младший брат Александра Кокорина. В отличие от самого футболиста, Кирилл также высказался относительно будущего победителя чемпионата России и предположил, что золотые медали достанутся «Зениту».

Что касается Александра, он не проронил ни слова. Спортсмен не стал отвечать даже на вопросы о состоянии своего травмированного колена.

Ожидание

Всё, что удалось получить журналистам, — это короткую протокольную съёмку. Представители СМИ были выведены из зала суда, где решалась судьба обвиняемых.

Вместе с журналистами новостей ждали и две болельщицы — москвички Татьяна и Валентина Романенко. Приехать в суд и поддержать спортсменов — идея 79-летней Валентины. История молодых футболистов не оставила её равнодушной. Несмотря на проблемы со здоровьем, пенсионерка попросила привезти её на заседание.

«Мама посмотрела шоу Андрея Малахова, и мы решили поддержать ребят. Они молодые, занимаются благотворительностью — их надо выпустить, они должны играть! Правда, мы думали, что заседание будет открытым, хотелось увидеть их живьём. Надеемся, выпустят и мы сможем это сделать», — поделилась мнением Татьяна.

Спустя пару часов с начала заседания в здание суда постепенно стали прибывать и родственники подсудимых. Алана Мамаева и гражданская супруга Кокорина-старшего Дарья Валитова коротали время в местной столовой, обсуждая последние новости. В частности, о том, что прокурору Светлане Тарасовой предоставлена госзащита. От комментариев и общения со СМИ обе девушки отказались.

Перерыв

Первые новости о происходящем в зале суда журналисты и родственники узнали от Мамаева.

«Надо час подождать», — крикнул полузащитник «Краснодара» своей супруге, под конвоем направляясь в комнату ожидания.

Вслед за Мамаевым последние новости и подробности заседания поочерёдно стали сообщать и адвокаты. По их словам, прокуратура выступила с ходатайством о продлении срока пребывания подозреваемых под стражей ещё на полгода.

Как сказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов, сторона обвинения никак не аргументировала столь жёсткое требование.

Решение

Через полчаса после объявления о перерыве адвокатов вновь пустили в зал, однако ожидание решения заняло гораздо больше времени. Лишь спустя 1 час 48 минут четверо обвиняемых под одобрительные возгласы родственников проследовали за своими защитниками.

Место в зале досталось и журналистам: пока телевизионные камеры выстраивались в плотный ряд, Мамаев и Кокорин, воспользовавшись паузой, общались с родственниками.

Само оглашение промежуточного вердикта заняло около десяти минут. Было принято решение продлить срок ареста футболистов ещё на полгода — вплоть до 25 сентября.

«Суд не видит веских причин для изменения меры пресечения», — заявила судья Елена Абрамова.

Она также отметила, что был получен отказ на возвращение дела прокурору. Судебное заседание по существу назначено на вторник, 9 апреля.

«Дети не понимают, почему папу не пускают домой»

Семьи футболистов по-разному отреагировали на вердикт суда. Несмотря на просьбы Александра, его гражданская жена Дарья не смогла сдержать слёз.

«Саша — мой самый близкий человек. Как вы думаете, что я должна чувствовать?» — сказала Валитова.

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Алана Мамаева держалась спокойнее. Супруга Павла успокаивала подругу, которая пришла с ней на суд, попутно отвечая на вопросы журналистов.

«Я уже не знаю, что говорить. Сейчас занимаюсь проблемами пластической хирургии. Есть истории, где врачи убивают людей, но, заплатив штраф, остаются на свободе. А у нас тут фантастика! Что ещё нужно для того, чтобы что-то изменилось? Спросите любого — уже все хотят, чтобы их отпустили», — заявила Мамаева.

Кроме того, Алана отметила, что её супруг спокойно реагирует на все решения суда.

«Паша (реагирует. — RT) как я. Ему уже просто смешно. Скорее, переживает, что у меня начнутся истерики. А вот детям тяжело. Они смотрят телевизор и не понимают, почему папу не пускают домой», — резюмировала супруга полузащитника «Краснодара».