«Меня припугнули»: Уткин рассказал о своём состоянии после нападения

Журналист Василий Уткин чувствует себя нормально и не собирается обращаться в полицию после нападения, совершённого накануне. Как рассказал сам спортивный комментатор, вчера поздно вечером неизвестный брызнул ему в лицо каким-то веществом. Позднее Уткин предположил, что нападавший применил слезоточивый газ «черёмуха». Кроме того, журналист заявил, что догадывается, кто хотел его таким образом «припугнуть».

Вечером 2 апреля журналист Василий Уткин сообщил, что на него было совершено нападение. Инцидент произошёл в Москве, около спортивного комплекса «Локо-СПОРТ», где тренируется любительская футбольная команда «Эгриси». Отметим, что Уткин является её президентом. По словам известного телекомментатора, он не смог определить личность нападавшего, но запомнил, как тот выглядел.

«Мне только что брызнули чем-то неизвестным в лицо. Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой. Произошло всё у моей машины в темноте. Для отчётности всё снимал на телефон. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», — рассказал Уткин о случившемся в своём Telegram-канале.

Впоследствии журналист смог определить, что при нападении применялся хлорацетофенон — слезоточивое вещество, известное как «черёмуха».

«Правильно. Это «черёмуха». Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила», — написал журналист.

Он отметил, что существует «одна причина и только два человека, которым бы захотелось это провернуть». Уткин напомнил, что говорил об этом в последнем выпуске шоу «Футбольный клуб», которое он ведёт на своём YouTube-канале.

Журналист заявил, что не собирается обращаться в полицию и требовать проводить расследование.

«Я точно не буду писать заявление, потому что я потеряю кучу времени. Если вдруг этого человека найдут (на что я даю 1%), то максимум, что ему можно приписать, это мелкое хулиганство. Конечно, ситуация невесёлая, но, думаю, мы справимся», — заявил Уткин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

На своей странице в Twitter он выразил мнение, что его хотели «припугнуть».

«Меня припугнули. Нет сомнений кто», — написал Уткин в Twitter.

Состояние здоровья журналиста вызвало беспокойство у его подписчиков и коллег. Однако Уткин заверил, что чувствует себя нормально и отказался от дальнейших заявлений.

«Коллеги, я почти в полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в Telegram. Добрых снов!» — написал Уткин в Twitter.

Примечательно, что журналист подкрепил это сообщение коллажем, на котором главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов был изображён в образе героя фильмов ужасов Фредди Крюгера.

Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов! pic.twitter.com/swsEqlHyQb — Василий Уткин (@radioutkin) 2 апреля 2019 г.

Отметим, что в нескольких последних выпусках своего шоу на YouTube Уткин многократно критиковал Черчесова, в частности указывал на его связь с Аланом Агузаровым. По его словам, пользуясь своим положением, тренер мог влиять на решение игроков воспользоваться услугами известного юриста.

«Очевидна связь между работой Черчесова и деятельностью молодого агентства Агузарова. При этом, по имеющейся информации, невозможно разобраться, является ли Алан номиналом тренера или, возможно, некие люди прикрываются Станиславом Саламовичем: «Ты же знаешь, мы работаем с главным тренером сборной, мы тебе поможем», — заявлял в шоу Уткин.

Ранее достоянием общественности стали сложные переговоры о продлении контракта между Иваном Игнатьевым и «Краснодаром». Именно после этого Уткин заявил, что в этом деле может быть замешан юрист Агузаров, и намекнул на его возможные связи с Черчесовым.

«У Агузарова нет специфических футбольных связей, он вообще не очень футбольный человек. Он просто очень давно ведёт дела Станислава Черчесова. И если мы просто проанализируем ситуацию, то всё, чего нет у Алана — футбольного бэкграунда, связей и, самое главное, возможности разговаривать с игроками в закрытой комнате один на один и с предложением разнообразных бонусов, — есть у его клиента. И больше никаких таких контактов у юриста нет», — говорил Уткин.

В частности, он указывал, что ранее Агузаров, который не имеет лицензии агента и не может официально заниматься подобной деятельностью, уже вёл дела хавбека «Спартака» Александра Ташаева, а также помогал с трансфером полузащитника «Динамо» Константина Рауша. Кроме того, журналист заявлял, что юрист якобы намеревался представлять интересы другого молодого футболиста «Краснодара», Магомеда-Шапи Сулейманова, но тот отказался от его услуг.

Стоит отметить, что Уткин критикует Черчесова с 2017 года, когда сборная России начала подготовку к домашнему чемпионату мира. Журналист многократно подвергал сомнению решения наставника и призывал отправить его в отставку.

«Он возглавил сборную, появились серьёзные, на мой взгляд, основания для критики, которую я высказывал. Полагаю, мы уже не друзья. Я знаю, как устроен Станислав Саламович», — цитировал Уткина «Чемпионат».

СМИ обратились за комментариями к самому Черчесову. Главный тренер сборной РФ признал, что действительно пользуется услугами известного юриста, однако опроверг информацию, что тот является его официальным представителем.

«Как, наверное, и любому тренеру или футболисту, мне необходим юрист, осуществляющий поддержку при подписании контракта и работе с документацией. У меня таким человеком является Алан Агузаров. Подчёркиваю, он не мой агент, как многие пишут, а всего лишь специалист, оказывающий юридическое сопровождение», — заявил Черчесов «Спорт-Экспрессу».

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Он отметил, что доволен работой Агузарова и не намерен прекращать сотрудничество с ним из-за слухов.

«Другое дело, что только Алан может ответить на вопрос, как он ощущает себя в ситуации, когда в связи с кем-либо из его партнёров или клиентов возникают различные домыслы и ассоциации. Хотя, на мой взгляд, это вполне обычное явление. Агузаров — юрист с опытом и высокой квалификацией и вправе самостоятельно решать, с кем ему работать. Мне же некорректно вмешиваться в эти вопросы», — заключил Черчесов.

Сам Агузаров тоже опроверг заявления Уткина о том, что его сотрудничество с Черчесовым способствует привлечению новых клиентов среди футболистов.

«У меня нет агентской лицензии, её срок закончился три года назад. Мои взаимоотношения и работа со Станиславом Черчесовым никак не распространяются на сотрудничество с другими клиентами, и, естественно, никаких преимуществ у ребят от этого нет и никогда не будет. Все прекрасно это понимают», — заявил Агузаров Sport24.

Он подчеркнул, что из игроков сборной России, принимавших участие в чемпионате мира 2018 года, ему приходилось сотрудничать только с Владимиром Габуловым. Агузаров опроверг информацию о связях с компанией Golden Toys LLC, которая являлась посредником при совершении трансфера Рауша из «Кёльна» в «Динамо».

«Не могу назвать это иначе как выдумками неосведомлённых людей», — отметил юрист.

Инцидент с участием Уткина прокомментировали в Союзе журналистов России. Его глава Владимир Соловьёв выразил надежду, что виновные в нападении на комментатора будут наказаны.

«Похоже, это именно тот случай, когда журналист подвергся нападению из-за своей профессиональной деятельности. Данная ситуация возмутительна и неприемлема. Союз журналистов России надеется, что правоохранительные органы примут все необходимые меры, чтобы задержать и того, кто напал на Уткина, и тех, кто заказал это», — заявил Соловьёв телеканалу «360°».

Примечательно, что это не первый случай, когда Василий Уткин становится жертвой нападения. В октябре 2001 года неизвестный дважды ударил телекомментатора отвёрткой в спину. Журналист попал в реанимацию с двумя колотыми ранениями. Хотя раны были глубокими, жизненно важные органы не были задеты.

«Около десяти утра я вышел из подъезда своего дома на Патриарших прудах. Увидел невзрачного молодого человека лет двадцати, в кепке и плаще. Не знаю почему, но я на него обратил внимание, хотя ничего особенного в нём не было. Пошёл в сторону редакции. Чувствую: удар в спину, ещё один. Стало резко больно немного ниже лопаток. Оборачиваюсь — молодой бежит. Тут мне стало немного дурно», — рассказывал тогда Уткин.