Переживший нападение Уткин выложил в Twitter коллаж с Черчесовым

Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин, подвергшийся нападению второго апреля в Москве, выложил коллаж с намёком на организатора нападения против себя.

«Коллеги, я в почти полном порядке. Не нужно мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов!», — подписал пост в Twitter Уткин, добавив к нему коллаж с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в образе киногероя Фредди Крюгера.

Коллеги, я в почти полном порядке. Не надо мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов! pic.twitter.com/swsEqlHyQb — Василий Уткин (@radioutkin) 2 апреля 2019 г.

Василий Уткин подвергся нападению вечером 2 апреля. Сам журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью. В частности, в последнее время Уткин критиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова и его агента Алана Агузарова.

Ранее Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападении.