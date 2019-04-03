Переживший нападение Уткин выложил в Twitter коллаж с Черчесовым

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Известный российский комментатор и журналист Василий Уткин, подвергшийся нападению второго апреля в Москве, выложил коллаж с намёком на организатора нападения против себя.
Переживший нападение Уткин выложил в Twitter коллаж с Черчесовым
  • globallookpress.com
  • © Vasiliy Utkin Alexander Wilf/Russian Look

«Коллеги, я в почти полном порядке. Не нужно мне звонить, мне нечего добавить к сказанному в телеграме. Добрых снов!», — подписал пост в Twitter Уткин, добавив к нему коллаж с изображением главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в образе киногероя Фредди Крюгера.

Василий Уткин подвергся нападению вечером 2 апреля. Сам журналист связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью. В частности, в последнее время Уткин критиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова и его агента Алана Агузарова.

Ранее Василий Уткин рассказал о совершённом на него нападении.

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