Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидкостью

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Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидкостью
  • Reuters

«Мне только что брызнули неизвестной жидкостью. Это случилось после тренировки «Эгриси». Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из «Локо-Спорт», у моей машины, в темноте», — написал Уткин в своём Telegram.

Он отметил, что напавший на него снимал все свои действия на телефон.

«Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах», — добавил комментатор.

По его мнению существует только одна причина и два человека, которые могли такое организовать.

«Я говорил об этом у себя в последнем выпуске «Футбольного клуба», — добавил Уткин.

Ранее сообщалось, что во Франции начали расследование против Патриса Эвра из-за гомофобных высказываний о ПСЖ.

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