Во Франции начали расследование против Эвра из-за гомофобных высказываний о ПСЖ

Короткая ссылка
Прокуратура Парижа начала расследование в отношении бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, которого подозревают в оскорблениях в адрес французского клуба «Пари Сен-Жермен» на почве гомофобии.
Во Франции начали расследование против Эвра из-за гомофобных высказываний о ПСЖ
  • © Simon Bellis/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Как сообщает Associated Press, расследование, которым руководит полиция, началось после жалоб со стороны правозащитных организаций.

Поводом для таких действий правоохранителей стали высказывания Эвра в социальных сетях после победы МЮ над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА сформулировал официальные обвинения в адрес Неймара за его слова после матча ПСЖ — МЮ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить