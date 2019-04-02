Во Франции начали расследование против Эвра из-за гомофобных высказываний о ПСЖ

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, которого подозревают в оскорблениях в адрес французского клуба «Пари Сен-Жермен» на почве гомофобии.

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Как сообщает Associated Press, расследование, которым руководит полиция, началось после жалоб со стороны правозащитных организаций. Поводом для таких действий правоохранителей стали высказывания Эвра в социальных сетях после победы МЮ над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что УЕФА сформулировал официальные обвинения в адрес Неймара за его слова после матча ПСЖ — МЮ.