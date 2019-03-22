УЕФА сформулировал официальные обвинения в адрес Неймара за его слова после матча ПСЖ — МЮ

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сформулировал официальные обвинения в адрес форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, 27 летний бразилец обвиняется в оскорблении официальных лиц матча.

Дата слушаний, которые пройдут в комитете УЕФА по этике, будет объявлена позднее.

По завершении встречи, в которой Неймар не участвовал из-за травмы, он позволил себе жёсткие высказывая относительно работы арбитра матча Дамира Скомины и судейства в целом.

МЮ одержал победу над ПСЖ со счётом 3:1, что по сумме двух игр (3:3) позволило команде из Манчестера пройти в следующий раунд за счёт большего количества голов на выезде.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дело в отношении Неймара.